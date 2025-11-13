¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 13 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Investigación en curso

Tensión en el oeste neuquino: un detenido y despliegue policial en la calle Colón por un posible homicidio

Los investigadores trabajan en el lugar. Vecinos reportaron gritos y corridas antes de la intervención policial. 

Por Redacción

Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 13:40
Este jueves al mediodía, en la zona de calle Colón, cerca de la Avenida Doctor Ramón, un hombre de aproximadamente 30 años fue detenido en medio de una investigación policial. Vecinos del sector informaron haber escuchado gritos y corridas.

Según informó el móvil de AM550, buscan a una persona. Además, las autoridades trabajan en la búsqueda de un arma, la cual podría estar relacionada con el hecho.

La presencia policial en la zona fue notable, con varios patrulleros y efectivos resguardando el área. La investigación continúa, pero por el momento se mantiene la reserva total y hermetismo.

Se trata de una zona barda, carente de construcciones o viviendas, lo que dificulta el acceso y la visibilidad. La policía pide cautela mientras se avanza con las diligencias correspondientes.

 

Noticia en desarrollo... 

