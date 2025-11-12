Condujo sin control, chocó una moto y una mujer perdió su embarazo de 35 semanas

Una tragedia sacudió a Villa Manzano. Un conductor de Barda del Medio fue acusado de provocar un accidente brutal en el que una mujer embarazada perdió a su bebé de 35 semanas. Todo ocurrió en plena lluvia, sobre la Ruta Provincial 69, y durante un presunto intento de sobrepaso que terminó en desastre.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió en mayo de este año, alrededor de las ocho y media de la noche. El hombre manejaba una Toyota Hilux en dirección a Villa Manzano cuando, por causas que aún se investigan, chocó desde atrás a una moto en la que viajaba una pareja.

La violencia del impacto fue tal que ambos terminaron en el asfalto. Ella, que cursaba un embarazo avanzado, fue trasladada de urgencia al hospital de Villa Manzano y luego derivada al de Cipolletti. Los médicos confirmaron lo peor: el bebé había muerto dentro del útero.

De acuerdo con la investigación, el conductor de la camioneta circulaba a una velocidad superior a la permitida, pese a la fuerte lluvia que reducía drásticamente la visibilidad. La fiscal del caso lo acusó por el delito de lesiones graves culposas, señalando que actuó con una total falta de cuidado y sin respetar las condiciones del tránsito.

Mientras tanto, la mujer no solo enfrenta el dolor de haber perdido a su hijo, también quedó con secuelas físicas que le impiden trabajar. La querella acompañó la acusación, en nombre de la víctima, pidiendo que se avance con firmeza en la investigación.

El abogado defensor intentó relativizar el hecho, alegando que “no hay una conducta reprochable” por parte de su cliente. Pero el juez de Garantías consideró que los elementos son suficientes y dio luz verde a la etapa penal preparatoria, que se extenderá por cuatro meses.