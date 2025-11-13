¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 13 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
SU CÓMPLICE ESCAPÓ

Tenía tres pedidos de captura activos en Roca y cayó en Viedma tras agredir a la policía

El operativo fue realizado por la Comisaría 34° y el Gabinete Criminalístico en calle Perú. Durante la diligencia, una mujer con tobillera electrónica dañada se dio a la fuga tras agredir a una agente. El detenido tenía tres órdenes de captura vigentes

Por Fabian Rossi
Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 06:45
PUBLICIDAD
El sujeto intentó escapar por los techos pero no llegó muy lejos

Personal de la Comisaría 34° de Viedma, junto a integrantes del Gabinete de Criminalística, llevó adelante este miércoles por la tarde un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Perú, en el contexto de una causa por robo. La diligencia fue dispuesta por la Oficina Judicial de la Primera Circunscripción Judicial con el objetivo de secuestrar una bicicleta sustraída. Como resultado del procedimiento, un hombre fue detenido.

Durante el operativo, una mujer y un hombre —ambos con antecedentes delictivos— salieron de uno de los departamentos y comenzaron a agredir físicamente a una integrante del personal policial. Tras el ataque, se dieron a la fuga por calles Guido y Juan Manuel de Rosas, trepando incluso a los techos de viviendas linderas, lo que motivó un despliegue adicional de seguridad.

De forma paralela, se solicitó la colaboración del Comando 911, ya que la mujer contaba con una tobillera electrónica con GPS. Al verificar el dispositivo, se constató que se encontraba interrumpido o dañado, lo que agravó la situación judicial de la involucrada. La Policía continúa con las tareas de localización.

El agresor fue interceptado a pocas cuadras del lugar y trasladado a la dependencia policial, donde se verificó que poseía tres pedidos de captura vigentes, emitidos por el Juzgado de Ejecución Penal Nº 10 de General Roca. Por disposición de la fiscal en turno, el individuo fue aprehendido y se recepcionó la correspondiente denuncia penal.

La causa quedó caratulada como lesiones, atentado y resistencia a la autoridad, en el marco de una investigación que incluye el robo de la bicicleta, la agresión al personal policial y la evasión de los involucrados. El procedimiento es parte de las tareas de fiscalización y control que la Policía de Río Negro realiza en zonas urbanas con antecedentes de conflictividad.

-

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD