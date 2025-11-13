Personal de la Comisaría 34° de Viedma, junto a integrantes del Gabinete de Criminalística, llevó adelante este miércoles por la tarde un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Perú, en el contexto de una causa por robo. La diligencia fue dispuesta por la Oficina Judicial de la Primera Circunscripción Judicial con el objetivo de secuestrar una bicicleta sustraída. Como resultado del procedimiento, un hombre fue detenido.

Durante el operativo, una mujer y un hombre —ambos con antecedentes delictivos— salieron de uno de los departamentos y comenzaron a agredir físicamente a una integrante del personal policial. Tras el ataque, se dieron a la fuga por calles Guido y Juan Manuel de Rosas, trepando incluso a los techos de viviendas linderas, lo que motivó un despliegue adicional de seguridad.

De forma paralela, se solicitó la colaboración del Comando 911, ya que la mujer contaba con una tobillera electrónica con GPS. Al verificar el dispositivo, se constató que se encontraba interrumpido o dañado, lo que agravó la situación judicial de la involucrada. La Policía continúa con las tareas de localización.

El agresor fue interceptado a pocas cuadras del lugar y trasladado a la dependencia policial, donde se verificó que poseía tres pedidos de captura vigentes, emitidos por el Juzgado de Ejecución Penal Nº 10 de General Roca. Por disposición de la fiscal en turno, el individuo fue aprehendido y se recepcionó la correspondiente denuncia penal.

La causa quedó caratulada como lesiones, atentado y resistencia a la autoridad, en el marco de una investigación que incluye el robo de la bicicleta, la agresión al personal policial y la evasión de los involucrados. El procedimiento es parte de las tareas de fiscalización y control que la Policía de Río Negro realiza en zonas urbanas con antecedentes de conflictividad.

