Este viernes, personal de la Oficina de Investigación Periferia I realizó un allanamiento en el marco de una causa por Robo en Poblado y en Banda. En el procedimiento intervino también la Fiscalía de Robos y Hurtos.

En el domicilio señalado por la orden judicial, encontraron al propietario de la vivienda y varias personas más, que fueron demoradas para establecer una posible relación con la causa investigada. Todos ellos fueron trasladados hacia la Comisaría 12º para las diligencias de rigor.

El operativo incluyó el secuestro de elementos de interés, resaltando una motocicleta Honda Tornado y un estuche gris con cinco micrófonos. También bases cargadoras de equipos VHF, dos baterías de comunicación y una llave de un vehículo Renault