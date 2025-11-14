¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 14 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Operativo en conjunto

Investigación por un robo en banda terminó con varios detenidos y varios elementos secuestrados

Personal de la Oficina de Investigación Periferia I llevó adelante un allanamiento en el marco de una causa en la que interviene la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Por Lucas Sandoval
Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 20:52
Todos los demorados fueron trasladados hacia la Comisaría 12º

Este viernes, personal de la Oficina de Investigación Periferia I realizó un allanamiento en el marco de una causa por Robo en Poblado y en Banda. En el procedimiento intervino también la Fiscalía de Robos y Hurtos.

En el domicilio señalado por la orden judicial, encontraron al propietario de la vivienda y varias personas más, que fueron demoradas para establecer una posible relación con la causa investigada. Todos ellos fueron trasladados hacia la Comisaría 12º para las diligencias de rigor.

El operativo incluyó el secuestro de elementos de interés, resaltando una motocicleta Honda Tornado y un estuche gris con cinco micrófonos. También bases cargadoras de equipos VHF, dos baterías de comunicación y una llave de un vehículo Renault

