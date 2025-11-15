Desde la madrugada del viernes, la División Antinarcóticos de Cutral Co coordinó una serie de allanamientos en distintos barrios de Cutral Co y Plaza Huincul, en el marco de una investigación judicial por la presunta comercialización de estupefacientes.

Según informó la fuerza, se secuestraron:

Clorhidrato de cocaína y cannabis sativa en diversas cantidades.

Réplicas de armas de fuego y municiones.

Dinero en efectivo presuntamente vinculado a la actividad ilícita.

Teléfonos celulares y sistemas de videovigilancia.

Un automóvil asociado a los movimientos investigados.

Además, una vivienda fue clausurada de manera preventiva por haber sido utilizada exclusivamente para el supuesto comercio de sustancias prohibidas.

Cómo se inició la investigación

Aportes ciudadanos y tareas de campo

La pesquisa se inició a partir de denuncias realizadas mediante la aplicación Narco Web del Ministerio Público Fiscal y el programa Neuquén Te Cuida, además de observaciones de la División Antinarcóticos.

Durante aproximadamente un mes, personal policial corroboró la información con tareas de campo y, posteriormente, solicitó la autorización judicial para avanzar con los allanamientos.

Dónde se realizaron los procedimientos

Barrios de Cutral Co y Plaza Huincul

Los operativos se desplegaron en los barrios Progreso y Aeroparque de Cutral Co, y en el barrio Otaño de Plaza Huincul.

Para la intervención se movilizaron:

Más de 70 efectivos de distintas Divisiones Antinarcóticos.

Personal del GEOP y del Comando Radioeléctrico .

Unos 15 móviles policiales.

Siete personas mayores de edad fueron notificadas por presunta infracción a la Ley 23.737 y quedaron en libertad supeditada. Las actuaciones siguen bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Cutral Co.