¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 15 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Operativo en la comarca

Allanamientos contra el narcotráfico en Cutral Co y Plaza Huincul: qué secuestró la Policía

La Policía de Neuquén ejecutó múltiples allanamientos tras un mes de investigación por presunta venta de estupefacientes. Se secuestraron drogas, dinero, réplicas de armas y se notificó a siete personas.

Por Redacción

Sabado, 15 de noviembre de 2025 a las 17:11
PUBLICIDAD

Desde la madrugada del viernes, la División Antinarcóticos de Cutral Co coordinó una serie de allanamientos en distintos barrios de Cutral Co y Plaza Huincul, en el marco de una investigación judicial por la presunta comercialización de estupefacientes.

Según informó la fuerza, se secuestraron:

  • Clorhidrato de cocaína y cannabis sativa en diversas cantidades.

  • Réplicas de armas de fuego y municiones.

  • Dinero en efectivo presuntamente vinculado a la actividad ilícita.

  • Teléfonos celulares y sistemas de videovigilancia.

  • Un automóvil asociado a los movimientos investigados.

Además, una vivienda fue clausurada de manera preventiva por haber sido utilizada exclusivamente para el supuesto comercio de sustancias prohibidas.

Cómo se inició la investigación

Aportes ciudadanos y tareas de campo

La pesquisa se inició a partir de denuncias realizadas mediante la aplicación Narco Web del Ministerio Público Fiscal y el programa Neuquén Te Cuida, además de observaciones de la División Antinarcóticos.

Durante aproximadamente un mes, personal policial corroboró la información con tareas de campo y, posteriormente, solicitó la autorización judicial para avanzar con los allanamientos.

Dónde se realizaron los procedimientos

Barrios de Cutral Co y Plaza Huincul

Los operativos se desplegaron en los barrios Progreso y Aeroparque de Cutral Co, y en el barrio Otaño de Plaza Huincul.

Para la intervención se movilizaron:

  • Más de 70 efectivos de distintas Divisiones Antinarcóticos.

  • Personal del GEOP y del Comando Radioeléctrico.

  • Unos 15 móviles policiales.

Siete personas mayores de edad fueron notificadas por presunta infracción a la Ley 23.737 y quedaron en libertad supeditada. Las actuaciones siguen bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Cutral Co.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD