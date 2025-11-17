La abogada y panelista Alejandra Maglietti manifestó su profunda preocupación tras el incendio ocurrido en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini, ubicado en Ezeiza, que dejó un saldo de 24 personas heridas y causó graves daños en varias empresas.

Entre las compañías afectadas se encuentra la fábrica de su esposo, Plásticos Lago, situada a escasos 300 metros del origen del fuego. Maglietti aclaró que, aunque su planta no fue la que explotó, sufrió pérdidas irreparables: “Fue el trabajo de toda una vida que se perdió”, expresó con gran angustia.

La panelista describió el impacto personal y laboral que implicó la tragedia. “Estoy muy afectada por él, son muchos años de verlo levantar a las 6 volviéndose a las 22, producir no es fácil, es un trabajo de 24/7. Puedo asegurar sin temor que era una empresa modelo, impecable. Todavía no podemos creer. Fue algo inimaginable”, afirmó.

Además, reveló que su marido salió de la fábrica apenas diez minutos antes de la explosión, lo que evitó consecuencias personales más graves. Su principal preocupación ahora es mantener los puestos de trabajo de los 125 empleados que tenía la planta.

La magnitud del desastre fue destacada por Maglietti, quien indicó que el incendio afectó a 13 o 14 empresas en el polígono industrial, poniendo en riesgo cerca de 3.000 puestos de trabajo. “Se llevó puesta prácticamente todo un polo industrial”, describió.

A pesar de la gravedad de la situación, la abogada valoró el trabajo de los bomberos y el personal municipal que actuaron durante toda la noche para controlar las llamas. “Estuvieron a disposición”, señaló, y añadió: “Ojalá que ayuden a que esto pueda solucionarse de la mejor manera y más rápido posible. Es una catástrofe, algo sin precedentes”.

El incidente ocurrió alrededor de las 21 horas del viernes, cuando un fuerte estruendo sorprendió a los residentes de Carlos Spegazzini, causando la explosión de vidrios y temblores en la zona. Al menos cinco fábricas fueron alcanzadas por el fuego, incluyendo la de Plásticos Lago.

Los damnificados más graves

Entre los heridos se encuentra una mujer embarazada que sufrió intoxicación por inhalación de humo y un hombre que padeció un infarto durante el siniestro. Más de 20 dotaciones de bomberos trabajaron para controlar el fuego que alcanzó varios metros de altura.

En un primer momento se especuló con la hipótesis de que una avioneta se había estrellado y provocado el incendio, pero esta versión fue descartada por el intendente de Ezeiza, Gastón Granados.

El Polígono Industrial de Spegazzini alberga plantas petroquímicas en un predio abierto, sin perímetros de seguridad, y se encuentra frente al Polo Industrial cerrado que depende de Alberdi Desarrollos, empresa fundada por Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

La Justicia anunció que iniciará el lunes las pericias para determinar las causas que originaron la explosión e incendio en el polígono industrial, en busca de esclarecer el hecho y evitar futuros incidentes de esta magnitud.