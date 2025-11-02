Vuelco en Neuquén: un chico de 12 años resultó herido tras un accidente en la Ruta 40

Un niño de 12 años resultó herido tras un violento vuelco ocurrido este domingo por la tarde sobre la Ruta Nacional 40, en las cercanías de Buta Ranquil, al norte de la provincia de Neuquén.

Según informaron fuentes policiales, el accidente se produjo cuando el menor viajaba junto a su padre en una camioneta Ford Ranger que regresaba del basurero municipal. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó volcando sobre la banquina.

De inmediato, personal médico del hospital local se trasladó al lugar y asistió al niño, quien sufrió lesiones leves. En tanto, su padre resultó ileso.

Efectivos de la Policía y Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil trabajaron en la zona para asegurar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.

Desde el cuartel de Bomberos informaron que una falla mecánica podría haber provocado el siniestro, aunque no hubo otros vehículos involucrados.

El hecho generó preocupación en la comunidad local. Las autoridades insistieron en la importancia de conducir con extrema precaución, especialmente en tramos de ripio y zonas con escasa señalización.