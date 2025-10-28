Tras un vuelco en la avenida Bustillo de Bariloche retiraron una camioneta que cayó al lago Nahuel Huapi

Este lunes se realizó un operativo conjunto en Bariloche para retirar una camioneta que había caído al lago Nahuel Huapi tras un vuelco en la zona de Avenida Bustillo y Furman. El hecho ocurrió en cercanías del kilómetro 1, cuando el vehículo perdió el control y terminó sumergido parcialmente en el agua. La intervención se organizó tras recibir reclamos por pérdidas de aceite y combustible del rodado, con el fin de prevenir riesgos y resguardar el entorno.

La Subsecretaría de Tránsito y Transporte, junto a la Delegación Municipal del Cerro Otto, encabezó el procedimiento con apoyo de maquinaria pesada y personal técnico. El operativo incluyó tareas de señalización, corte parcial de tránsito y maniobras de extracción cuidadosa para evitar daños en el entorno natural.

Desde el municipio se destacó la rápida intervención de los equipos, que permitió resolver la situación sin mayores complicaciones. “Fue un trabajo coordinado que priorizó la seguridad y el cuidado ambiental”, señalaron desde la Delegación Otto. El vehículo fue retirado con asistencia de grúa y trasladado para peritajes.

Durante el procedimiento hubo un gran despliegue de maquinaria pesada y personal especializado

El conductor de la camioneta habría perdido el control por causas que aún se investigan. Personal de Tránsito realizó las actuaciones correspondientes y se dio intervención a las autoridades competentes. El hecho generó preocupación entre vecinos y turistas que circulaban por la zona.

Las autoridades recordaron la importancia de extremar precauciones al conducir en zonas costeras y de alta circulación. El operativo fue considerado exitoso por su eficiencia y por evitar mayores riesgos en un área de uso público y valor paisajístico.

