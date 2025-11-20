Un trabajador rural de 43 años murió al caer el tractor que manejaba a un desagüe de una chacra del IDEVI, en las afueras de San Javier. El hombre, identificado como Luis Garrica, fue aplastado por el vehículo y el desenlace fue inmediato. Había salido a fumigar durante la madrugada. La Justicia investiga las causas del vuelco.

El hecho fue descubierto alrededor de las 08:40, cuando un llamado al 911 alertó sobre una persona atrapada bajo una maquinaria agrícola en Camino 6, Parcela A14. La escena que encontró el personal de emergencias fue desgarradora: el cuerpo de Garrica yacía sin signos vitales, aprisionado por el peso del tractor. Personal médico del hospital local acudió al lugar y confirmó el deceso.

Según los primeros datos recabados por la Policía, la víctima había salido a trabajar cerca de las 00:30, en plena madrugada, con la intención de realizar tareas de fumigación. Por motivos que aún se investigan, el vehículo que conducía volcó en un desagüe profundo. El accidente ocurrió a escasos metros de su domicilio, ubicado en la Parcela C3 del mismo Camino 6.

Tras constatar la muerte, se activaron los protocolos judiciales. Intervinieron el Médico Policial, el Cuerpo de Bomberos y el Gabinete de Criminalística, que trabajó durante toda la mañana en el sitio del hallazgo, en inmediaciones del paraje El Juncal, a unos 15 kilómetros del casco urbano de San Javier. Las pericias buscan determinar si hubo fallas mecánicas, condiciones inseguras o algún otro factor que explique el vuelco.

La Comisaría 41° quedó a cargo de las actuaciones, que fueron caratuladas como “Averiguación de Causales de Muerte (Accidente)”. La fiscal de turno de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Viedma, tomó intervención directa en el caso y ordenó el traslado del cuerpo al Hospital Zatti para la correspondiente autopsia.

Los forenses deberán establecer el posible horario de la muerte, como también si sufrió algún problema de salud o estaba bajo los efectos del alcohol o alguna medicación. Mientras, las pericias determinarán si el tractor tuvo una posible falla mecánica.