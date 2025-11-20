El joven fue visto por última vez el lunes 17 de noviembre, cuando se metió al agua junto a sus primos y hermanos en la playa Cuatro Esquinas, en la región de Coquimbo. Pese a que las autoridades mantienen los trabajos de rastreo desde Playa Blanca hasta la caleta de Peñuelas, aún no se registran avances concretos.

Según informó el medio chileno El Día, citado por Agencia Noticias Argentinas, la efectividad del operativo depende fuertemente de las condiciones meteorológicas y del estado del mar, que se mantiene inestable y con fuertes corrientes.

El capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa, sostuvo que por el momento no cuentan con “resultados ni indicios que permitan dar con la persona desaparecida”, aunque adelantó que se evalúa sumar motos acuáticas y un robot submarino para ampliar la zona de rastreo.

Por su parte, Javier Godoy, delegado municipal de la Avenida del Mar, destacó el enorme despliegue humano:

“Desde el municipio contamos entre 35 y 40 funcionarios. Si sumamos el apoyo de Coquimbo, el grupo COSAR y otros equipos voluntarios, hay más de 100 personas participando en el operativo.”

Una zona peligrosa y con bandera roja casi todo el año

Los vecinos señalaron que la playa Cuatro Esquinas es altamente riesgosa, con bandera roja durante gran parte del año debido a las fuertes corrientes y oleajes repentinos.

Según trascendió, Alejandro —quien vive en Chile desde hace años junto a su familia— había recibido la visita de sus primos, y el grupo decidió ir a la playa la tarde del lunes sin imaginar el peligro que representaba ingresar al agua.

El testimonio del albañil que logró rescatar a los otros jóvenes

Uno de los relatos más impactantes es el de Francisco Boldo, el albañil que logró rescatar a los otros chicos que luchaban contra la corriente:

“Me saqué la ropa, andaba con short y me fui a salvarlo. Avanzo unos 10 metros y veo al primer niño, que tenía como 15 años, tragando agua. Hago que se relaje, lo pesco, lo saco un poco a donde se pueda parar y le digo: ‘Salí para afuera, voy por tus hermanos’”, recordó.

Mientras la familia mantiene la esperanza y las autoridades amplían los operativos, la comunidad local permanece en alerta, acompañando cada minuto de una búsqueda que ya moviliza a más de un centenar de rescatistas.

La búsqueda continúa.