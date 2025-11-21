El trágico choque y posterior incendio que dejó como saldo tres personas fallecidas en la autovía de la Ruta 22, entre Allen y Fernández Oro, genera importantes demoras en las vías que unen a las localidades del Alto Valle, especialmente para quienes viajan desde Neuquén al Alto Valle. La Ruta 22 quedó con sus carriles reducidos, mientras Bomberos y Policía realizan las tareas de rigor posteriores al siniestro. La Ruta Provincial 65 apareció como vía alternativa, pero también registra embotellamientos y demoras.

El tramo de la Ruta 22 más complicado es el que va desde Allen a Neuquén, y se torna más lento antes de llegar a Fernández Oro y en el ingreso a Cipolletti, en todo el sector de la obra trunca de la autovía. Quienes circulan hacia Neuquén pueden hacerlo por las colectoras de la autovía sin mayores complicaciones, con demoras, pero menores que las registradas en el carril contrario.

Un dato importante y a tener en cuenta, es que hace algunos meses se observó el retiro de gran parte de la señalética que guíaba a quienes circulan por la -aun inconclusa- obra de la autovía. Señales lumínicas, algunos tambores y carteles que anuncian desvíos dejaron de ser parte del paisaje que habitualmente percibían los vecinos de la región.

Frente al escenario de caos vehicular por este violento siniestro, y a otro choque leve en J.J. Gómez, la Ruta "chica" se convirtió el uno de los corredores alternativos por los viajantes, en medio del inicio de un fin de semana XL, con este viernes como día no laborable y el lunes feriado.

La ruta 65 también fue reportada como "cargada" por la audiencia de Mejor Informado y por fuentes policiales. Luego de Allen, ambas vías registran descompresión.

Desde Allen, las posibilidades se ramifican y se puede optar por continuar por el tramo "nuevo" de la Ruta 65, o bien por el sector conocido como "la curva de Verani". A su vez, la Ruta 11 aparece como otra posibilidad para llegar hasta Roca, con una calzada más reducida, pero con escaza circulación. La misma se toma por la Ruta 22, en el cruce con la calle Martín Miguel de Güemes, y desemboca en la Ruta 6, cerca de Paso Córdova.