Un violento choque seguido de un incendio generó una tragedia en la Ruta 22, en la Autovía de la Ruta Nacional 22, en el tramo que une Allen y Fernández Oro, en el inicio del fin de semana largo. Tres personas fallecieron y dos hombres resultaron heridos y fueron trasladados. Los fallecidos son una mujer mayor de edad y dos menores. Según trascendió, se trataría de una abueloa y sus dos nietos, todos oriundos de Catriel, la pareja de la mujer está grave. Todo ocurrió en la mano que va desde Neuquén hacía Roca.

El siniestro involucró a una Ford EcoSport y una Volkswagen Amarok. Como consecuencia del impacto, uno de los rodados comenzó a incendiarse y minutos después se produjo una explosión que elevó la gravedad de la escena. Tres de las cuatro personas que viajaban en ese rodado murieron, producto del violento impacto y de las llamas, que en minutos consumieron el rodado. Un hombre resultó con quemaduras y golpes y fue trasladado al hospital, igual que el conductor de la Amarok.

Impacto, fuego y explosión en plena autovía

Según relató a MEJOR INFORMADO el Oficial Principal Díaz, jefe de la Policía Caminera de Allen, la Ecosport habría frenado para ajustar el equipaje, y la Amarok, que circulaba a mucha velocidad, impactó desde atrás y luego se produjo el incendio.

El uniformado explicó que el hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana de este viernes, sobre la mano que conecta Allen con Fernández Oro, en un sector de alto tránsito, en el carril que va desde Neuquén hacia Roca, en el kilómetro 1203 de la vía nacional, a tres kilómetros antes de llegar a Allen, viniendo desde Fernández Oro.

Tras el choque, uno de los vehículos quedó envuelto en llamas. El fuego avanzó rápidamente y, en medio del incendio, se produjo una explosión que generó momentos de máxima tensión en el lugar.

Tres fallecidos y un hospitalizado

Por este trágico hecho, una mujer mayor de edad y dos menores fallecieron en el lugar, en el interior de la camioneta EcoSport. Cuando llegó la Policía encontraron a las tres personas ya fallecidas en el habitáculo del vehículo, consumido por las llamas. El rodado estaba cubierto con un nylon negro.

Según explicó Díaz, se trataría de una mujer con sus dos nietos, que viajaban hacia la costa, y venían desde Catriel. El marido de la mujer resultó con quemaduras y lesiones, producto de los intentos de rescate, y fue trasladado al hospital.

El conductor de la Amarok fue derivado a un centro de salud. Hasta el momento, no se informó oficialmente el estado de salud de las dos personas que fueron derivadas.

Tránsito complicado y circulación con demoras

La situación obligó a interrumpir parcialmente la circulación y el tránsito está demorado en la zona. A raíz del siniestro, el tránsito en la Autovía se vio seriamente afectado, con circulación reducida. En Fernández Oro y Cipolletti, vecinos reportaron demoras en el tránsito por la Ruta 22, con embotellamientos entre Allen y Cipolletti.

Las colectoras están habilitadas, pero la circulación es lenta.