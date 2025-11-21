Los vecinos de Añelo fueron testigos este viernes por la mañana de un fuerte despliegue policial en distintos puntos de la localidad. Personal de la Comisaría Décima llevó adelante tres allanamientos ordenados por la Jueza de Garantías Laura Andrea Barbe, en el marco de una causa por lesiones graves dirigida por la Fiscalía Única de Cutral Co.

Las diligencias se iniciaron en las primeras horas del día y concluyeron cerca de las 10:30, dejando un saldo significativo de elementos secuestrados y varias personas identificadas.

El primer allanamiento tuvo lugar en el sector Parcelo, donde los policías identificaron a un menor de 17 años. En la vivienda encontraron un teléfono Apple iPhone 16 Pro Max, un arma de fuego casera de tres caños calibre .22, plantas compatibles con cannabis sativa dentro de un recipiente plástico.

Ante el hallazgo de estupefacientes, tomó intervención inmediata el personal de la División Antinarcóticos Añelo, que confirmó que se trataba de cuatro plantas de cannabis sativa, procediendo al secuestro correspondiente.

El segundo allanamiento se llevó a cabo en un domicilio de la calle N°3, en donde los uniformados identificaron a una mujer de 45 años. Allí detectaron seis plantas de cannabis sativa, un frasco de vidrio con semillas. Elementos que también quedaron bajo la órbita del área Antinarcóticos para continuar con las pericias y actuaciones legales.

Si bien el tercer operativo no arrojó la misma cantidad de elementos que los anteriores, fuentes policiales confirmaron que formó parte del paquete de diligencias ordenadas en la causa y que fue clave para completar las tareas de verificación e identificación en el barrio.

Tras finalizar los tres allanamientos, todos los elementos incautados fueron trasladados a la sede policial de Añelo para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

La investigación por lesiones graves continúa su curso, mientras que las áreas intervinientes mantienen abiertas diversas líneas de trabajo vinculadas tanto a la causa principal como a los hallazgos derivados durante los operativos.