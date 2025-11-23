Un hombre domiciliado en Centenario murió en un vuelco ocurrido en horas de la noche del domingo 23, en la Ruta de Cunco a Padre de las Casas, en Chile. Tenía 33 años y fue identificado como Lautaro Aillapi.

Según las primeras informaciones, en la camioneta Ram Rampage iban cinco personas oriundas de Centenario cuando el conductor perdió el control en una curva del sector conocido como Estero Cobulto.

En el siniestro murió Aillapi, producto de las lesiones sufridas. En cuanto a los demás cuatro ocupantes, resultaron con heridas leves y fueron asistidos por carabineros, bomberos y personal de salud.

El conductor de la camioneta fue demorado preventivamente y trasladado a una comisaría de Cunco a la espera de que le realicen análisis para determinar si tanto él como las otras personas iban alcoholizadas al momento del siniestro. También se aguardaba la intervención de la fiscalía chilena para realizar las pericias correspondientes.

Según trascendió, pocas horas antes habían jugado un partido de fútbol en una cancha de una zona muy cercana al lugar del trágico vuelco.

El hecho causó conmoción en Centenario y destacaron que no había información al respecto, hasta que una de las personas que viajaba en otro vehículo comunicó a la Comisaría Quinta que había ocurrido un siniestro en el vecino país con neuquinos involucrados.

Se espera que se amplíe la información sobre los hechos, la mecánica del accidente y las identidades de los heridos, como también conocer si iban alcoholizados.