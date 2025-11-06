Causa Cuadernos: Raúl Vertúa cobró millones por un gasoducto y celebró con Ricky Martin

Arrancó el juicio oral de la Causa Cuadernos, el expediente que destapó la red de corrupción kirchnerista en la obra pública. Y entre los 60 empresarios imputados, hay uno que llama la atención desde el Alto Valle: el reginense Raúl Héctor Vertúa, titular de Servicios Vertúa S.A., y hoy sentado en el banquillo del Tribunal Oral Federal N° 7.

La empresa de Vertúa, dueños en algún momento de la recordada empresa de colectivos Centenario, fue adjudicada con el primer tramo del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), una obra estratégica que debía llevar gas natural a más de 3,5 millones de personas en seis provincias. ¿Qué hizo? Cobró 733 millones de pesos, reclamó otros 538 millones por “días improductivos”, y abandonó la obra dejando caños tirados en Salta.

El obrador en El Chirete se convirtió en un símbolo del fraude: kilómetros de caños sin enterrar, protestas sociales, un muerto en una manifestación, y una empresa que desapareció del terreno.

Mientras el gasoducto quedaba en el olvido, Vertúa inauguraba su exclusivo megaproyecto inmobiliario Villarobles en Pinamar con una fiesta de película. ¿La estrella invitada? Ricky Martin, quien aterrizó en helicóptero para cantar ante dos mil invitados exclusivos, entre carpas blancas, sillones y lagunas artificiales.

El evento fue una operación de marketing millonaria: escapar de la publicidad tradicional y mostrar poder. Pero el contraste fue brutal: obra pública abandonada vs. fiesta privada con celebridades.

Los caños del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) quedaron sin enterrar

El fallecido periodista Jorge Lanata, en su programa Periodismo Para Todos, lo vinculó con Julio De Vido, José López, (el ex funcionario de los bolsos en el convento) y hasta con Cristina Fernández, a través de una empresa hotelera que se asoció con Vertúa para otro tramo del GNEA. El empresario, que creció al calor del poder cuando Horacio Masaccessi gobernaba Río Negro, no se arrepintió, no colaboró y no reparó el daño. Prefirió enfrentar el juicio sin beneficios, como si el blindaje político fuera suficiente.

Libertad bajo fianza

El proceso para Raúl Vertúa comenzó el 10 de agosto de 2018 , cuando fue detenido por orden del juez federal Claudio Bonadio, en su casa de Villa Regina. El empresario brindó detalles a la Justicia, reconocó el pedido de "contribución" por parte de Roberto Baratta. Posteriormente, el juez Bonadio le otorgó la libertad provisional bajo promesa. Esto se concretó tras el pago de una millonaria caucióny la imposición de restricciones, como la prohibición de salir del país.

En un intento por evitar el largo proceso del juicio oral, el reginense fue uno de los empresarios que buscó acogerse a la figura de la reparación integral o compensación económica . Esta maniobra, impulsada por varios imputados, fue rechazada por la fiscalía y el Tribunal Oral Federal N° 7. La fiscal Fabiana León y los jueces del tribunal consideraron que el daño causado por los delitos de corrupción no podía ser resarcido únicamente con un monto económico.

Además, mientras que algunos empresarios clave en la Causa Cuadernos optaron por acogerse a la figura del imputado colaborador o "arrepentido" para buscar una eventual reducción de sus penas, el rionegrino forma parte del grupo que no lo hizo.

Raúl Vertúa, inauguró su exclusivo complejo en Pinamar con un show privado con Riky Martin

La fiesta con Riky Martín

Casi en simultáneo con el abandono el obrador en Salta, Vertúa inauguró Villarobles, para el que llevó a muchos famosos y contrató epecialmente a Riky Martín, que llegó por unos días al país y fue llevado en helicóptero desde el aeropuerto de Mar del Plata a Pinamar. Viajo junto sus dos hijos Matteo y Valentino. En aquel momento, en sus redes sociales el artísta escribió "turbulencia, desde Mar del Plata a Pinamar. Todo por la música. Argentina por un día".

El show, del que no trascendió el precio, fue en un predio de mil hectáreas ubicado en el kilómetro 374 de la ruta interbalnearia, entre Pinamar y Mar de Ajó, en el complejo bajo el concepto de “ciudad pueblo” con un centro comercial, canchas de golf, cinco kilómetros de lagunas artificiales y 300 metros de playa propia, entre otros lujos.

Esa noche, entre empresarios e inversionistas, había celebrities de la época como Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, Benito Fernández, Ángel De Brito, Ricky Sarkany, Barbie Simons, Yanina Latorre, Mariana Antoniale, Jimena Barón y Stefy Xipolitakis.