Intentó ingresar a un campo en Conesa y fue detenido por tentativa de abigeato

La Brigada Rural de General Conesa intervino este jueves en un operativo sobre la Ruta Nacional 250, luego de recibir una alerta por la presencia sospechosa de dos individuos dentro de un establecimiento agropecuario. Los sujetos se desplazaban en una motocicleta e ingresaron al predio tras cortar el alambrado perimetral, lo que activó el protocolo de seguridad rural. La denuncia fue realizada por vecinos y trabajadores de la zona.

Durante la inspección, los efectivos hallaron oculta entre árboles una motocicleta sin ocupantes, lo que permitió delimitar el área de búsqueda. A pocos metros, lograron identificar y demorar a uno de los sospechosos, un hombre de 41 años con domicilio en la ciudad de Viedma. Al momento de su aprehensión, el individuo portaba una mochila que contenía herramientas como tenazas, cuchillos y destornilladores, elementos que podrían haber sido utilizados para cometer delitos contra la propiedad rural.

La Fiscalía N.º 2 de Viedma fue informada de inmediato y dispuso la aprehensión del sospechoso, el inicio de una causa por tentativa de abigeato y el secuestro de la motocicleta y de los elementos encontrados. El ciudadano fue trasladado a la unidad policial de Conesa, donde permanece a disposición de la Justicia. El segundo individuo aún no fue localizado, aunque se continúa con tareas de rastrillaje en la zona.

El delito de abigeato, tipificado en el Código Penal, contempla penas para quienes sustraen ganado o cometen actos preparatorios con fines delictivos en ámbitos rurales. En este caso, la intervención temprana de la Brigada Rural permitió evitar un posible robo y preservar la seguridad del establecimiento. Finalmente, desde la Jefatura de Policía se reiteró el llamado a productores y vecinos rurales para que informen cualquier movimiento sospechoso en sus predios.