Un camión de encomiendas de Andreani protagonizó una tensa situación mientras iba en viaje por la Ruta 3, en Santa Cruz. Ocurrió el jueves pasado y el hecho quedó grabado, volviendo a poner en evidencia el deterioro de una de las rutas más transitadas del sur del país.

El rodado, un Iveco, circulaba en dirección norte cuando comenzó a zigzaguear violentamente, desplazándose de un carril a otro debido a las irregularidades del pavimento. En cuestión de segundos, el camión invadió el carril contrario y estuvo a punto de colisionar con otro rodado que venía de frente.

Con maniobras rápidas, el conductor logró estabilizar la unidad luego de estar al borde de volcar. Finalmente logró quedar sobre la banquina, sin causar daños materiales. Además nadie resultó herido.

Nuevamente el estado del pavimento en distintos puntos de la Ruta 3 genera preocupación entre los conductores, ya que el hecho podría haber sido una tragedia, provocando un vuelco o un impacto frontal contra otro vehículo.

La División Unidad Operativa Tres Cerros acudió al lugar rápidamente para asistir al chofer y asegurar la zona. El Sargento Figueroa encabezó las tareas iniciales, utilizando herramientas especializadas para liberar el camión y prevenir más incidentes en ese tramo, donde el tránsito pesado es común.

Transportistas han mencionado ondulaciones profundas, desgranamiento del asfalto y tramos críticos que requieren obras urgentes.