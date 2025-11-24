Una mujer de 28 años fue rescatada en Puerto Deseado tras denunciar que dos hombres la raptaron, la maniataron y la llevaron hasta los acantilados de la zona costera con la intención de tirarla al mar. La Policía local investiga el episodio y no descarta que se trate de un ajuste de cuentas ligado a una deuda narco.

El hallazgo ocurrió el domingo al atardecer, cuando un grupo de personas que circulaba por el camino hacia la Cueva de los Leones vio a la joven tirada al borde del precipicio, con signos de desorientación y las manos atadas. Al acercarse, notaron que estaba semiinconsciente y llamaron a las autoridades.

Según el relato que la víctima pudo dar a los efectivos, cerca de dos horas antes caminaba por la zona de la cancha del club Deseado Juniors, en la calle 25 de Mayo, cuando fue interceptada por dos hombres que la subieron por la fuerza a un auto blanco. Después de maniatarla, la trasladaron alrededor de tres kilómetros hasta la costa norte de la ciudad.

En ese punto, de acuerdo con su testimonio, los agresores habrían intentado empujarla al vacío, aunque finalmente la dejaron abandona­da en el lugar. Pese al shock, la mujer pudo ser asistida rápidamente: fue llevada al Hospital Distrital, donde recibió atención médica y apoyo psicológico. Se encuentra fuera de peligro.

Hasta el momento no hay detenidos ni datos firmes sobre los atacantes. El periodista Javier Arias, de TVeo Río Gallegos, confirmó que los investigadores analizan la hipótesis de un posible conflicto vinculado al narcotráfico. La sospecha apunta a una deuda por drogas que mantendría la pareja de la víctima con un grupo local.

El Departamento de Investigación del Delito Organizado Norte trabaja ahora en el relevamiento de cámaras de seguridad tanto en el lugar donde fue secuestrada como en el trayecto que habrían recorrido los agresores. La Policía busca reconstruir el recorrido del auto y confirmar si hubo cómplices o vehículos de apoyo.