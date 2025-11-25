La Policía de Río Negro confirmó esta mañana el hallazgo de dos cuerpos en la zona del Km 227 de la ruta 53, en Conesa, donde se desplegaban rastrillajes para dar con los tres integrantes de la familia menonita desaparecidos desde el domingo. El operativo se retomó desde primeras horas con personal policial, Prefectura Naval, bomberos y el gabinete de Criminalística, que trabajaron en la costa y en el río con apoyo tecnológico, incluyendo el uso de drones para revisar los brazos del cauce. Según fuentes oficiales, los cuerpos encontrados corresponden al padre y a la niña de la familia.

El hallazgo se produjo en el mismo sector donde se había reportado la desaparición de los tres integrantes de la familia Neufeld, oriundos de Guatraché, La Pampa, que habían llegado hace algunos meses a Conesa. La Policía destacó que se trata de un área compleja, con múltiples brazos del río y sin habilitación para bañarse, lo que incrementa los riesgos de quienes se acercan a la zona.

Los rastrillajes continúan en el río con el objetivo de localizar a David, de 20 años, el tercer integrante de la familia. El operativo se extiende a unos 10 kilómetros del lugar de la desaparición y se recorre río arriba, con un despliegue que abarca hasta 30 kilómetros por día. La magnitud del trabajo refleja la complejidad del terreno y la necesidad de un esfuerzo sostenido para cubrir cada sector del cauce.

La Fiscalía de turno dispuso pericias en el lugar y la preservación de la zona para avanzar en la investigación sobre las circunstancias del hecho. Las autoridades remarcaron que la prioridad es dar con lel joven y esclarecer cómo se produjo la tragedia que mantiene en vilo a la comunidad de Conesa y a la región.