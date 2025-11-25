Un amplio operativo policial se desplegó anoche, entre las 22.30 y las 23, en la zona del Canal Grande de Roca, a la altura de las calles Gadano, Belgrano, en el sector de la usina, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de un cuerpo en el agua. Personal de la Policía de Río Negro y equipos de emergencias trabajaron en el lugar para retirar el cuerpo y preservar la escena, en un procedimiento que se extendió hasta la madrugada. Fuentes oficiales confirmaron que se trata de un hombre, aunque hasta el momento no se logró establecer su identidad.

La intervención incluyó el despliegue de móviles policiales, personal de Criminalística y bomberos voluntarios, quienes colaboraron en las tareas de extracción y aseguramiento del área. El hallazgo generó conmoción en el vecindario, que se acercó a observar el operativo mientras se aguardaba la llegada de las autoridades judiciales. La Policía informó que, por ahora, se trata de una muerte dudosa, y que la investigación apunta a determinar en qué circunstancias la persona llegó al canal, si se trató de un accidente, un hecho violento o una situación vinculada a otra causa.

Por estas horas, los investigadores trabajan en la recolección de testimonios y en la revisión de posibles denuncias previas por desaparición que puedan ser compatibles con el hallazgo. Hasta el momento, ninguna persona se presentó a denunciar la ausencia de familiares o allegados, lo que dificulta la identificación inicial. El cuerpo fue trasladado para su análisis médico y forense, con el objetivo de establecer la causa de muerte y obtener datos que permitan avanzar en la investigación.

La Fiscalía de turno dispuso la apertura de una causa judicial y ordenó las primeras diligencias, que incluyen pericias en el lugar y entrevistas a vecinos que dieron aviso a las autoridades.