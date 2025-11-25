Un hallazgo que sembró alarma

Un cuerpo sin vida fue encontrado en la mañana de este martes en el barrio Cuenca XVI, en una zona descampada ubicada debajo de las líneas de alta tensión.

El hallazgo lo realizó una persona que se dirigía a trabajar al barrio Z1. Según relataron vecinos de la zona, el hombre se trasladaba con su carretilla cuando vio a una persona tendida en el suelo, sin signos vitales. Fue justo en el ingreso al Cuenca XVI, cerca de las calles Las Torcazas y 1° de Enero.

La información fue aportada de manera extraoficial por residentes del barrio, ya que, hasta el momento, trabaja en el lugar personal de Fiscalía, Policía y Criminalística. Por el momento, no hubo un parte oficial.

Debajo de las torres de alta tensión

El cuerpo fue encontrado en un sector abierto, sin construcciones, cerca del tendido de alta tensión que atraviesa la zona oeste de la ciudad.

Tras advertir que la persona no se movía, el trabajador dio aviso de inmediato a la Comisaría 18 y al SIEN. Personal policial y sanitario llegaron al lugar y se encuentran trabajando en la escena.

Buscan identificar a la persona fallecida

Hasta el momento, no se informó oficialmente la identidad del hombre encontrado sin vida ni las causas de la muerte.

Según pudo saber este medio por fuentes barriales, la persona es de sexo masculino y permanece en el lugar, mientras se realizan las tareas correspondientes para avanzar en la identificación y esclarecer lo ocurrido.

Intervención policial

Un móvil de la Comisaría 18 intervino tras el llamado del vecino.

Según relataron testigos del barrio, el hallazgo ocurrió hace aproximadamente tres horas y la zona permanece resguardada mientras se desarrollan las primeras diligencias.

Según pudo saber MEJOR INFORMADO, en principio se deslizó la posibilidad de que se trate de una persona en situación de calle, y, a primera vista, no observaron signos de violencia. Sin embargo, los forenses encontraron llaves y otras pertenencias que indican lo contrario, además de confirmar señales de violencia en los brazos.