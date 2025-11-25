Dos jóvenes con causas pesadas terminaron detenidos en Cinco Saltos, luego de que los policías de la Comisaría 7° los identificara en distintos operativos realizados con pocas horas de diferencia. En ambos casos, las órdenes de captura estaban vigentes y habían sido emitidas por la Fiscalía Descentralizada.

El primer detenido cayó en plena plaza San Martín, un lugar donde todos se cruzan y nadie imagina un procedimiento. Los efectivos que patrullaban la zona detectaron a un pibe de 18 años cuya fisonomía coincidía con la de un buscado por la Justicia. Tras controlarlo y chequear los datos, la confirmación llegó rápido: tenía un pedido de detención por lesiones calificadas con arma de fuego, un delito que siempre enciende alarmas. De inmediato fue reducido y llevado a la sede policial.

Pero la historia no terminó ahí. Más tarde, cuando la Comisaría 7° parecía retomar la calma, apareció un segundo implicado. Un joven de 23 años ingresó por su cuenta a la guardia y pidió hablar con el personal. Lo registraron en el sistema y el resultado fue contundente: también tenía una orden de captura, esta vez por una causa de lesiones en un contexto de violencia de género.

A partir de ese hallazgo, el procedimiento se activó sin margen para dudas. El sospechoso quedó detenido y se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente. Además, se aplicó el protocolo específico para estos casos, con la participación de la Comisaría de la Familia.

Así, en el lapso de pocas horas, la Policía de Cinco Saltos concretó dos detenciones clave y volvió a mostrar que la presencia en las calles y el control constante siguen siendo determinantes para localizar a quienes están siendo buscados.