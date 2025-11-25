Un Chevrolet Aveo azul, con pedido de secuestro por una causa por estafa iniciada en Plottier, fue finalmente localizado en una vivienda de El Bolsón. El hallazgo se produjo tras varias horas de diligencias y consultas en sistemas oficiales, que dejaron al descubierto inconsistencias en los datos de identidad del hombre señalado en la investigación.

La historia comenzó con una orden judicial que exigía la ubicación del vehículo y la aprehensión de un ciudadano vinculado a la causa. Sin embargo, los primeros intentos de dar con él en un domicilio de la localidad resultaron infructuosos: vecinos aseguraron que había vivido allí hace años y que luego se había mudado. Esa pista obligó a los efectivos a ampliar la búsqueda hacia otros sectores.

Con el correr de la mañana del lunes 24 de noviembre, las consultas en bases de datos oficiales revelaron una contradicción llamativa. El número de documento que figuraba en el oficio correspondía a otra persona, mientras que el verdadero sospechoso aparecía con un DNI distinto y con domicilio en la calle Brown. Esa diferencia generó confusión y retrasó el procedimiento, hasta que finalmente se dirigieron hacia la nueva dirección.

Allí, en el patio de la vivienda, se encontraba el Chevrolet Aveo azul, el mismo que había sido requerido por la justicia. El hombre vinculado fue demorado para su identificación, aunque más tarde la Fiscalía dispuso que se lo notificara y se le otorgara la libertad. El vehículo, en cambio, quedó bajo secuestro y fue trasladado al depósito oficial de Mallín Ahogado, acompañado por un testigo para resguardar la cadena de custodia.