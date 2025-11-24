El estremecedor siniestro vial ocurrido el último viernes sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Allen, que causó la muerte de cuatro personas, entre ellas dos menores, sigue generando repercusiones judiciales y sociales. Allí, una Ford EcoSport detenida fue brutalmente embestida por una Amarok conducida por Axel “El Chinito” Araneda, provocando la muerte de cuatro integrantes de una familia de Catriel.

Este domingo se realizó la audiencia de formulación de cargos, donde la fiscalía y la querella expusieron elementos de enorme gravedad. El abogado querellante, Marcelo Hertzriken Velasco, dio detalles del avance de la causa y fue contundente respecto a la conducta del imputado: “Circulaba a más de 170 km/h. Puede haber sido 190 o incluso 200. Y lo hacía con una aguda ingesta alcohólica y sospechas de consumo de estupefacientes”, afirmó en declaraciones al programa La primera mañana por AM550.

Durante la audiencia, que duró cerca de tres horas, la fiscalía y la querella solicitaron prisión preventiva, el embargo del vehículo, la inhibición general de bienes y la formalización de la causa como cuádruple homicidio culposo, agravado por conducción antirreglamentaria y exceso de alcohol.

La jueza aceptó el pedido y dictó cuatro meses de prisión preventiva, aunque Velasco adelantó que será insuficiente: “Cuando venza ese plazo, vamos a pedir la renovación. Queremos que enfrente el juicio en prisión.”

Velocidad extrema, alcohol y celular

Los peritos aún trabajan sobre datos exactos, pero la reconstrucción preliminar es contundente. Según Velasco, no sólo hubo velocidad incompatible con la vida: “Muy probablemente también venía usando el celular. Hay sospecha de falta total de reacción. No vio nada hacia adelante.”

El abogado recalcó que las condiciones climáticas eran perfectas y que la víctima que había descendido de la EcoSport —para retirar un portaequipaje desprendido— podía ser advertida con anticipación por cualquier conductor sobrio y atento: “Si suprimimos el exceso de velocidad, el alcohol y el uso del celular, este resultado no hubiese ocurrido.”

Un delito con pena baja, pero con agravantes decisivos

El hecho está caratulado como homicidio culposo, con una pena de apenas tres a seis años. Sin embargo, Velasco fue claro: “Vamos a ir por la pena máxima. Y será de cumplimiento efectivo porque tiene antecedentes y será declarado reincidente.”

Aunque Araneda tiene una condena previa, esta ya se encuentra formalmente extinguida. Aun así, el antecedente será determinante para el futuro proceso.

Velasco confirmó que la brigada de investigaciones analizó las redes sociales del imputado y encontró evidencia de consumo de alcohol y videos tomados por él mismo conduciendo a alta velocidad, momentos antes del choque: “Esto abona el concepto de conducción antirreglamentaria. Filmase mientras maneja implica no mirar el camino, no usar una mano, distraerse completamente.”

“Es un caso doloroso, pero sencillo desde lo técnico”

Consultado sobre la supuesta complejidad del caso debido a los vínculos del imputado con el narcotráfico, el abogado fue directo: “Para nosotros es un caso absolutamente sencillo desde lo procesal. Lo difícil es acompañar a una familia diezmada por el dolor.”

Velasco aseguró que su estudio ha logrado, en casos similares, condenas de prisión efectiva pese a las bajas escalas penales, y que la sociedad de Catriel “merece una respuesta ejemplar”. “Esta es una tragedia individual, pero también social. Catriel perdió gente muy querida y muy conocida.”