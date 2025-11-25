En el transcurso de la noche del domingo, un operativo de búsqueda se activó en el río Paraná, a la altura de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, tras la colisión entre dos embarcaciones. Gustavo Fabián Ibarra, un policía rosarino de 39 años, cayó al agua y permanece desaparecido.

La Prefectura Naval Argentina (PNA) informó que el accidente ocurrió entre las 20 y las 20:30, cuando la lancha en la que viajaban Ibarra y una mujer impactó contra un buque, lo que provocó que su embarcación se hundiera. La mujer fue rescatada por pescadores en el kilómetro 441 del río, pero aseguró que no vio salir a su acompañante a la superficie.

Un choque y la desaparición de un policía

Según el relato de la acompañante, "ella se encontraba dentro del camarote cuando sintió el impacto". Mientras tanto, la hermana de Ibarra, Carina, indicó que tanto la PNA como la Fiscalía ya iniciaron las actuaciones de oficio para dar con el efectivo, quien se encuentra pasado a disponibilidad.

Buscan a policía tras choque en el río Paraná

En paralelo, otro operativo de búsqueda se desarrolla en la Patagonia, donde tres miembros de una colonia menonita instalada en Valle Medio desaparecieron en el río Negro. La situación comenzó cuando una adolescente de 16 años fue arrastrada por la corriente y su padre junto a su hermano de 20 intentaron rescatarla, sin éxito.

En esa región trabajan la Brigada Rural, la Prefectura Naval, personal policial y bomberos, quienes realizan rastrillajes tanto en la costa como sobre el cauce del río Negro, especialmente en la zona del kilómetro 227 de la Ruta Provincial 53.