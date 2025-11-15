Un incendio provocado en un loteo cercano a la Ruta 7 volvió a generar preocupación entre los vecinos de Centenario. Durante la mañana de este sábado en el barrio Nueva Vista un hombre fue visto escapando justo después de iniciar el fuego entre la arboleda y los pastizales.

El episodio comenzó pasadas las 10, cuando un vecino y un bombero voluntario que circulaban por la zona advirtieron que la persona se alejaba rápidamente del sector. Vestía ropa oscura, llevaba una mochila y, según testigos, no hizo ningún intento por ocultar su huida. Minutos después, las llamas avanzaron con fuerza impulsadas por ráfagas que superaban los 40 km/h y por la sequedad del terreno.

La columna de humo blanco se veía desde distintos puntos de la ciudad. Una dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Centenario llegó al lugar junto con dos móviles de la Policía de la Provincia del Neuquén, dependientes de la Comisaría Quinta. La rápida intervención permitió contener el fuego antes de que alcanzara un obrador y maquinaria que habían sido instalados recientemente.

Aunque no había viviendas en riesgo directo, la situación generó gran malestar de los vecinos, cansados de hechos que podrían evitarse con un mínimo de responsabilidad. Desde la Comisaría Quinta señalaron que se trabaja para identificar al responsable y aclararon que “se actuó en forma inmediata apenas se tomó conocimiento del incendio”.

La jornada ya había comenzado movida para los bomberos. Horas antes, cerca de la 1.30 de la madrugada, tuvieron que intervenir en un predio empresarial próximo a una estación de servicio, donde un contenedor había comenzado a arder. Actuaron a tiempo y evitaron que las llamas alcanzaran otras instalaciones.