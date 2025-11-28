La Brigada Rural de Valle Azul llevó adelante un procedimiento durante un control vehicular en el camino rural que conecta con el puente Valle Azul–Chichinales, donde se secuestraron 550 kilos de carne sin documentación y se detuvo a un hombre con pedido de captura vigente. El operativo se realizó en el contexto de las tareas de prevención e identificación de personas en zonas rurales.

Los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta con tres ocupantes. Al solicitar la documentación, el conductor manifestó provenir de un campo de la zona rural de Luis Beltrán y dirigirse hacia Roca. Durante la inspección, el hombre abrió voluntariamente la puerta trasera, donde se observó una bolsa de nailon transparente con carne sin hueso. Al revisar la caja, cubierta por una lona negra, se constató que transportaba una gran cantidad de carne roja deshuesada envuelta en nailon oscuro.

El cargamento carecía de certificado sanitario, documentación de procedencia y habilitación para su traslado. Según explicó el conductor, la carne correspondía a tres animales faenados en un establecimiento no autorizado. Frente a estas irregularidades, se labró el acta de infracción correspondiente a la Ley Provincial 2.534 y se secuestró la totalidad de la carne, que posteriormente fue destruida por no ser apta para consumo.

Durante las verificaciones de rutina, el Comando de Regina informó que el conductor registraba un pedido de captura vigente emitido por un juzgado de Roca. Ante esta situación, el hombre fue trasladado por personal de la Subcomisaria 58 de Valle Azul y quedó detenido a disposición de la Justicia.

El procedimiento puso de relieve la importancia de los controles rurales para garantizar la seguridad alimentaria y prevenir delitos vinculados a la faena clandestina y al tráfico de carne sin habilitación. La acción coordinada entre las brigadas rurales y el comando regional permitió desarticular una maniobra irregular y dar cumplimiento a la normativa vigente.