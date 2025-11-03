Cae un ladrón de autos con inhibidores tras un allanamiento: recuperaron un Citroën en el estacionamiento del aeropuerto

Robo frustrado y auto recuperado

La División Investigación Automotor de la Policía de Neuquén, dependiente del Departamento de Sustracción de Automotores, logró recuperar un Citroën C4 Cactus en el estacionamiento externo del Aeropuerto Juan Domingo Perón.

El vehículo había sido sustraído y, una vez recuperado, el personal de Criminalística realizó pericias antes de restituirlo a su propietaria.

Allanamiento y detención

Tras continuar con las tareas investigativas, y con la intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos, la policía llevó a cabo un allanamiento en una vivienda de la ciudad.

Durante el procedimiento, un hombre de 32 años fue detenido, y las fuerzas de seguridad secuestraron un Ford Focus gris, presuntamente utilizado en el robo del Citroën, además de un celular y dos equipos inhibidores de señal.

Inhibidores: una herramienta de delincuencia

Los equipos incautados son inhibidores de alarmas, dispositivos que permiten a delincuentes desactivar sistemas de seguridad de vehículos para sustraerlos o robar pertenencias de su interior.

La detención y el secuestro de estos elementos representan un golpe directo a este tipo de delitos, que generan alarma e indignación entre los propietarios de vehículos y la ciudadanía en general.

La investigación continúa

La policía mantiene abierta la investigación y trabaja para determinar otros posibles hechos vinculados a estos dispositivos y al hombre detenido.

El caso demuestra la persistencia de la delincuencia organizada en el robo de autos y la importancia de la labor policial para proteger a los vecinos y recuperar bienes.