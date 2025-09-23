En la tarde del lunes, se llevó adelante un gran despliegue policial en el barrio San Lorenzo, luego de que una balacera en plena madrugada pusiera en riesgo la vida de vecinos y policías. Durante el allanamiento fueron detenidas tres personas, dos hombres y una mujer. Sin embargo, pese a la gravedad del hecho, todos los involucrados ya se encuentran en libertad, lo que generó malestar e indignación entre los vecinos.

El procedimiento, calificado por las autoridades como “de gran magnitud”, fue llevado a cabo por personal de la Comisaría 16, el Departamento Metropolitano y el grupo especial UESPO.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió cerca de las 2 de la madrugada del lunes, cuando una serie de disparos de arma de fuego sacudió la tranquilidad del barrio San Lorenzo. Según explicó el comisario Damián Arguello, titular de la Comisaría 16, los disparos estaban dirigidos a una vivienda, pero impactaron contra el auto particular de un policía que presta servicios en Bomberos, parte de la Policía de Neuquén.

Encontraron la bicicleta de un policía

En los allanamientos incautaron diversos elementos de interés para la causa, entre ellos: un chaleco antibalas, un inhibidor de alarmas, un cartucho de arma de fuego y una bicicleta que había sido robada a un efectivo policial.

Tres personas –dos hombres y una mujer– fueron demoradas en el marco de la investigación. Sin embargo, las autoridades confirmaron que los involucrados ya fueron liberados, lo que provocó indignación generalizada.

Durante el operativo no se registraron incidentes por parte de otros vecinos del barrio, aunque sí generó sorpresa entre las personas que viven en el sector, ya que el despliegue policial fue muy grande. “La gente está cansada”, reconoció el comisario Arguello, quien también destacó que el caso está vinculado al consumo y la venta de estupefacientes.