El municipio de Cipolletti realizó un operativo de control de tránsito y alcoholemia durante la madrugada de este domingo y se detectaron nueve casos de alcoholemia positiva. La intervención fue coordinada por la Dirección de Tránsito en conjunto con personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), y se desarrolló en la intersección de San Martín y Miguel Muñoz.

Como resultado del procedimiento, se labraron un total de 15 actas contravencionales y se retuvieron 10 vehículos. En nueve de esos casos, los conductores presentaban niveles de alcohol en sangre superiores a los permitidos. La graduación más alta registrada fue de 1.63 gramos por litro, muy por encima del límite legal establecido por la normativa nacional.

Desde la Secretaría de Fiscalización se recordó que Cipolletti adhiere a la Ley Nacional 27.714, conocida como “Alcohol Cero al volante”, que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con presencia de alcohol en sangre. La norma busca reducir los factores de riesgo que incrementan la probabilidad de siniestros viales vinculados al consumo de sustancias que alteran la aptitud para la conducción.

Desde la Dirección de Tránsito se reiteró que, durante los controles de rutina, se exige la presentación de licencia de conducir, cédula verde y seguro vigente. En el caso de motociclistas, el uso del casco es obligatorio. Las autoridades remarcaron la importancia de cumplir con la documentación y las condiciones mínimas de seguridad para circular. Asimismo, se recordó que este tipo de controles continuará en distintos puntos de la ciudad, especialmente durante los fines de semana y horarios nocturnos.