En Moreno, provincia de Buenos Aires, tres hermanos quedaron detenidos tras una serie de robos cometidos en viviendas del barrio donde residían. La investigación comenzó cuando vecinos difundieron videos de los hechos, lo que permitió a la policía identificar a los sospechosos.

Se trata de Marcos Eduardo Galván (19) y Roberto Carlos Galván (35), imputados por robo agravado y hurto agravado, principalmente en perjuicio de adultos mayores. Según fuentes policiales, los dos eran conocidos en la zona por reincidir en delitos contra sus propios vecinos.

Durante los allanamientos realizados en las calles Rivera y El Jilguero, Eduardo Galván se entregó sin oponer resistencia. En su domicilio, los efectivos secuestraron ropa utilizada durante los robos y un teléfono que será analizado como parte de la causa.

En la misma intervención fue detenido José Luis Galván (36), hermano de los anteriores, quien intentó frenar la acción policial amenazando con un destornillador y quedó imputado por resistencia a la autoridad y amenazas.

Por su parte, Roberto Galván fue arrestado en su vivienda de la calle La Rivera al 4300. Allí se incautaron joyas y bijouterie de las víctimas, además de dos teléfonos celulares que están siendo peritados.

Los robos ocurrieron la semana pasada y la difusión de los videos por parte de los damnificados fue clave para que la policía lograra detener a los responsables. La fiscal Luisa Pontecorvo, de la UFI 3 de Moreno, se encuentra analizando la situación procesal de los imputados.