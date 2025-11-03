Violento con una mujer, abusador de otra: un joven espera una pena de años de cárcel

Un joven de 22 años, hoy detenido, podría recibir una pena de 7 años y 10 meses de prisión efectiva por dos gravísimos hechos cometidos contra mujeres. El Ministerio Público Fiscal ya lo declaró penalmente responsable en ambos casos y pidió que las condenas se unifiquen. Ahora, solo falta que el Tribunal confirme la sentencia.

En la primera causa, en noviembre de 2024, quedó probado que ejerció violencia de género contra su pareja. No solo la golpeó, la atacó con un arma de fuego, sin autorización para portarla. Lesiones graves, en un vínculo marcado por el miedo.

Pero la historia no terminó ahí. Meses más tarde, en junio de 2025, sumó otra condena aún más grave: cometió estupro contra una adolescente y difundió imágenes sexuales de la joven, sin su consentimiento. Abusó y la expuso públicamente.

Ambos delitos están firmes y el fiscal explicó que, al ser anteriores a una reforma penal, corresponde una unificación compositiva. En la audiencia, el acusado dijo estar de acuerdo. No tenía mucho margen: desde diciembre de 2023 está preso con preventiva y espera sentencia.

Dos víctimas. Dos delitos distintos. Una misma conducta que se repite: violencia contra mujeres. El Tribunal cerró la audiencia, pasó a deliberar y anunció que el viernes se leerá la sentencia definitiva. Si avalan lo pedido por la Fiscalía, este joven que a los 22 años ya carga con un historial delictivo pesado, pasará casi ocho años tras las rejas.