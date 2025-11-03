Audiencia pública en Cipolletti por el nuevo oleoducto: vecinos podrán opinar sobre Duplicar Norte

El Gobierno de Río Negro anunció que el 18 de diciembre será la fecha clave para que la gente pueda decir lo suyo sobre “Duplicar Norte”, el proyecto con el que se busca ampliar el transporte de petróleo desde Neuquén hacia la estación de bombeo de Allen. Se trata de una obra gigantesca, un nuevo ducto de 147 kilómetros dentro del territorio rionegrino para acompañar el boom del crudo que deja Vaca Muerta.

La audiencia pública será presencial, desde las 9 de la mañana, en la sede de la Secretaría de Energía y Ambiente en Cipolletti, en la esquina de Los Sauces y Los Arrayanes. Una cita nada menor para quienes quieran saber qué se viene, cómo se hará y qué consecuencias puede tener en la región.

La iniciativa está en manos de Oleoductos del Valle S.A. (Oldelval), que propone instalar un ducto de 24 pulgadas para duplicar el flujo de petróleo y así evitar cuellos de botella en la producción. Hasta ahí, puro desarrollo, pero la pregunta siempre aparece: ¿y el ambiente?

Para eso, la consultora Confluencia Ambiente & Seguridad S.A. elaboró un Estudio de Impacto Ambiental, que señala las medidas de prevención, mitigación y control previstas en el Plan de Gestión Ambiental. Todo muy prolijo en los papeles, pero será la comunidad la que pueda revisar, preguntar y hasta incomodar si hace falta.

Desde el Gobierno explicaron que este proceso se apoya en leyes provinciales que obligan a abrir el juego: la M 3.266 y la J 3.284, que garantizan que cualquiera con interés, vecinos, organizaciones, instituciones, pueda opinar. No será vinculante, pero sí un espacio de presión y de escucha, donde nadie podrá hacerse el desentendido.

La convocatoria oficial se difundirá en los próximos días por los canales establecidos para asegurar transparencia y que nadie diga que no se enteró. Porque cuando se habla de petróleo, ambiente y obras de gran escala, el rol de la ciudadanía se vuelve clave.