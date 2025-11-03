Batalla campal en Viedma: le dieron un palazo en la nuca y cayó desmayado en plena costanera

Madrugada, alcohol, costanera y violencia. Una combinación que ya se volvió peligrosa en Viedma. Este fin de semana, un grupo de jóvenes se peleó a golpes en plena calle y uno de ellos terminó desmayado, luego de recibir un palazo directo en la nuca.

La batalla campal explotó entre Avenida Villarino y Saavedra, a metros del río. La discusión había empezado a la salida de un boliche, pero como pasa siempre: primero los gritos, después los empujones y enseguida el desastre.

En un video que se viralizó en cuestión de minutos se ve todo: corridas, insultos, piñas lanzadas sin puntería y, de repente, el golpe traicionero. Un joven aparece por detrás y le descarga un maderazo en la cabeza al otro, que se desploma sin siquiera entender qué pasó. Quedó ahí, tirado como una bolsa, mientras los demás salían corriendo para todos lados.

Minutos después llegó una ambulancia que trasladó al herido al hospital, todavía inconsciente. La Policía también intervino, pero como suele ocurrir, cuando ellos aparecieron, los agresores ya se habían esfumado.

“Esto es siempre igual: viernes, sábado, madrugada y quilombo”, lamentó un vecino que vive harto del mismo episodio cada fin de semana. “Mucho alcohol, cero control y después los vemos pelearse como si fuera un ring”, agregó.

Las autoridades investigan quiénes fueron los atacantes. El video ya está en manos de la Fiscalía y no se descartan imputaciones por lesiones graves. Por ahora, el chico sobrevivió al palazo. Pero en la costanera todos temen lo mismo: que la próxima pelea tenga final mucho peor.