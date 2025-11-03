Esquiar en 2026: Catedral Alta Patagonia lanzó la venta del Pase Residente

Catedral Alta Patagonia inició la venta del Pase Residente para la temporada invernal 2026, destinado a quienes acrediten residencia permanente en Bariloche y cumplan con los requisitos establecidos. El beneficio incluye tarifas promocionales y la posibilidad de realizar el trámite de manera digital.

El período de venta se extenderá desde el 1° de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2025, y alcanza a residentes de Bariloche, Dina Huapi y todas las localidades de la provincia de Río Negro. La modalidad online busca simplificar la gestión y permitir la acreditación anticipada de la documentación requerida.

Se recuerda que los infantes y las personas mayores de 70 años residentes en Bariloche y Dina Huapi deberán adquirir su pase durante los meses de noviembre y diciembre, dentro del plazo general de venta.

Requisitos para acreditar residencia

Para acceder al beneficio, se considera residente local a toda persona que viva de forma continua y habitual en San Carlos de Bariloche, con al menos seis meses de residencia permanente al 1° de noviembre de 2025 (anterior al 30 de abril de 2025).

La acreditación se realiza mediante DNI vigente con domicilio en Bariloche y uno de los siguientes comprobantes: factura de servicio a nombre propio, contrato de alquiler con firma certificada, recibo de sueldo con antigüedad mínima de seis meses o constancia de inscripción en ARCA con domicilio fiscal en la ciudad. Los menores deberán presentar constancia de alumno regular y los estudiantes mayores de 18 años, certificado de universidad reconocida.

La compra del Pase Residente 2026 se realiza en forma digital a través del sitio oficial tienda.catedralaltapatagonia.com. El procedimiento incluye registro, carga de documentación, selección del tipo de pase y pago online o en efectivo en la boletería del cerro. Quienes cuenten con Pase Temporada 2025 deberán actualizar la documentación vía web y realizar el cambio de ChipCard entre el 15 de febrero y el 31 de mayo de 2026, sin turno previo. Los nuevos usuarios deberán asistir a un turno presencial para validar datos y completar el trámite.

