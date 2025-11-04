Un siniestro vial se registró este martes, alrededor de las 7 de la mañana en el kilómetro 98 de la Ruta Nacional 151, en inmediaciones de La Escondida, a unos 40 kilómetros de Catriel. Dos vehículos colisionaron de manera frontal, dejando como saldo tres personas heridas que fueron trasladadas al hospital local para su atención médica.

Según los primeros reportes, los autos involucrados fueron un Toyota Etios, conducido por una mujer oriunda de Catriel que se dirigía hacia el Alto Valle, y un Citroën Picasso que circulaba en sentido contrario, de sur a norte. Las causas del impacto aún se investigan, aunque se presume que uno de los vehículos habría invadido el carril contrario.

Personal de Protección Civil, Bomberos Voluntarios, Policía de Río Negro y el hospital Cecilia Grierson trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y ordenar el tránsito. Las tareas incluyeron el traslado urgente de los lesionados, la limpieza de la calzada y la evaluación de los daños materiales.

Desde el hospital se informó que los tres pacientes ingresaron con heridas de consideración, aunque ninguno presentaba riesgo de vida al momento del ingreso. Se activaron los protocolos de atención para siniestros viales y se mantuvo contacto con familiares de los involucrados.

El hecho reaviva la preocupación por la seguridad vial en la Ruta 151, donde se han registrado múltiples accidentes en los últimos años. Las autoridades locales reiteraron la importancia de respetar las velocidades máximas, evitar maniobras imprudentes y extremar precauciones en zonas de tránsito bidireccional.