Cocaína, marihuana y un búnker familiar: así cayó el narco de Puente Cero

Mientras algunos luchan por salir, otros hacen fila para consumir. Así funciona el microtráfico en Cervantes, donde la venta de droga se instaló a metros de un centro de rehabilitación. El narcomenudeo operaba con total impunidad al ladito de “La Granja”, un espacio destinado a recuperar vidas. Ironías del sistema.

La historia arranca en septiembre, cuando la Fiscalía Federal le pidió a Toxicomanía de General Roca que pusiera el ojo en dos domicilios del Barrio Puente Cero, en el límite entre Roca y Cervantes. Lo que parecía una sospecha terminó siendo una postal del descaro: después de las 17, el desfile de clientes era tan evidente como el aroma que salía de la casa de calle España al 400.

Los investigadores no tardaron en confirmar lo que todos intuían: allí se vendía droga fraccionada. Cocaína y marihuana, servidas en dosis como si fueran caramelos. Pero eso no fue todo. En el camino, detectaron otro inmueble vinculado a una mujer mayor de edad, familiar de los vendedores, que funcionaba como búnker de acopio. Una pyme del delito, con sucursal y depósito incluido.

Tras dos meses de trabajo silencioso pero efectivo, la Fiscalía pidió los allanamientos. El juez Hugo Horacio Greca dio luz verde y el Grupo Especial COER entró en acción. En ambos domicilios encontraron estupefacientes fraccionados para la venta y elementos de interés para la causa.

Un hombre quedó detenido vinculado a la causa que sigue su curso.