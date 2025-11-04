No le diagnosticaron una infección y murió: imputaron por mala praxis a los tres médicos que la atendieron

La escena se repite con una frecuencia que estremece, una paciente llega a una clínica con síntomas preocupantes, es atendida, se va sin respuestas claras, vuelve horas después, y termina muerta. Esta vez ocurrió en Cipolletti, y la Justicia decidió avanzar con todo, tres médicos fueron imputados por el delito de lesiones graves culposas, en el marco de una investigación que pone en jaque los protocolos de atención médica en clínicas privadas.

El caso remonta a diciembre de 2024, cuando una mujer acudió a una clínica local con un cuadro clínico que, según la fiscalía, presentaba signos claros de una infección severa. No fue internada, no se le hicieron estudios complejos, no se activaron alarmas, el 2 de enero de 2025, murió.

Según la acusación, tres profesionales intervinieron en la atención, un médico de guardia, una médica que la recibió en su segunda consulta, y el médico a cargo de la sala de internación. Todos, según el fiscal, fallaron en lo mismo, no advirtieron la gravedad del cuadro, no coordinaron entre sí, y no indicaron internación ni tratamiento específico para una sepsis incipiente.

El relato judicial es demoledor. El primer médico detectó alteraciones cardíacas y resultados de laboratorio anormales, pero aun así y en consenso con el médico de sala, decidió darle el alta. Sin dejar constancia de diagnóstico, conducta ni seguimiento. Esa misma noche, la paciente volvió. Esta vez fue atendida por una médica que, pese a tener a la vista los antecedentes inmediatos, repitió la fórmula: tratamiento sintomático y a casa.

Tres médicos fueron imputados por no detectar una infección grave que terminó en sepsis y muerte..

En la audiencia realizada ayer en Cipolletti, el juez de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. La calificación es clara: lesiones graves culposas, en calidad de coautores, según los artículos 94 y 45 del Código Penal. La querella, que representa al hijo de la víctima, adhirió a la acusación sin reservas. Por su parte, los abogados defensores no se opusieron a la imputación, aunque intentaron relativizar la responsabilidad médica, argumentando que la paciente tenía una “condición crónica de base” que habría influido en su evolución.

¿Negligencia o sistema colapsado?

Más allá de lo que determine la investigación, el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuántas muertes evitables se esconden detrás de diagnósticos apurados, guardias saturadas y protocolos que no se cumplen? La clínica no emitió comunicado oficial. Los médicos siguen en funciones, y la familia de la víctima espera justicia. Mientras tanto, la causa avanza, y con ella, la posibilidad de que esta vez, al menos esta vez, alguien se haga cargo.