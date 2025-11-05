Este martes, personal policial de la Comisaría 52 de Centenario intervino en un hecho que involucró la sustracción y posterior incendio de un vehículo en la zona de calles Guatemala y Alfredo Palacios, del barrio Vista Hermosa de esa localidad.

Cerca de las 18, el comando fue alertado por la presunta sustracción de un automóvil frente a un domicilio particular. Al llegar al lugar, los uniformados intentaron contactar a los propietarios, quienes posteriormente informaron telefónicamente que su vehículo, un Chevrolet Aveo, había sido sustraído de la vía pública pese a encontrarse debidamente cerrado. El propietario es un efectivo policial.

Minutos más tarde, otro aviso indicó que un vehículo con similares características se encontraba incendiándose en inmediaciones del sector de Control Canino. Vecinos aportaron datos sobre dos individuos que habían escapado a toda velocidad hacia la segunda meseta por la calle Chacho Peñaloza. Los sujetos habían escapado en dirección a la Ruta del Petróleo, pero en cercanías a la calle Benito Machado, zona de la Cooperativa El Castor, abandonaron el rodado luego de incendiarlo.

En base a la descripción, efectivos policiales desplegaron un operativo que permitió identificar y demorar a dos personas, de 22 y 26 años, en la intersección de calles Constituyentes y Alfredo Palacios, coincidiendo con las características aportadas.

El vehículo siniestrado, sufrió daños estimados en un 80 por ciento a causa del fuego, el cual fue extinguido por personal de Bomberos Voluntarios.

Durante la requisa preventiva, uno de los demorados fue hallado con una llave de ignición en uno de sus bolsillos, por lo que se dio intervención a la

Fiscalía de turno, que dispuso las diligencias correspondientes y el pedido de orden de requisa formal.

El vehículo fue trasladado a la sede policial para las pericias correspondientes, mientras los dos sujetos permanecen a disposición de la justicia.