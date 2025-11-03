El millonario del Quini 6 sigue sin aparecer y el tiempo se agota

Desde hace una semana, un solo tema monopoliza las charlas de vecinos de El Bolsón. El misterioso apostador que ganó 2.372 millones de pesos en el Quini 6. Pero el millonario aún no apareció. Ni una llamada, ni una pista, ni un rumor confiable. Nada.

El boleto bendito salió de la Agencia Oficial 64, sobre calle Sarmiento, justo frente al ACA. Allí, entre jugadas de rutina y mates, una empleada apretó el botón que cambió la historia. "Se vendió con mi máquina, no lo puedo creer todavía",contó Daniela, la trabajadora que se volvió famosa de golpe. Desde entonces, su local se llenó de curiosos, soñadores y cazadores de pistas.

Algunos dicen que el ganador es un turista que perdió el boleto; otros, que lo esconde hasta que se calme el revuelo.

Lo cierto es que el tiempo corre: el afortunado o afortunada tiene 15 días corridos para reclamar el premio, y ya pasaron siete. Si el ticket no se presenta antes del plazo, el premio vuelve al fondo del juego.

El Quini 6, sorteo N°3316, fue histórico: más de 8.900 millones en premios y solo un ganador en la modalidad Tradicional, con los números 43, 42, 36, 39, 11 y 29. La suerte golpeó la puerta rionegrina, pero el dueño del boleto parece haberse tragado la tierra.

Si aparece, la AFIP ya tiene lista su mordida: el 31% del premio, casi 662 millones de pesos, se lo lleva el fisco. Aun así, el ganador embolsará más de 1.700 millones limpios (unos 1,14 millones de dólares), suficientes para comprar medio pueblo, todas las cervecerías y un par de chacras con vista al Piltriquitrón.