Movilización en la zona de los puentes

Este miércoles, la presencia de Prefectura Naval generó incertidumbre en la zona del río Neuquén, entre Cipolletti y la capital de Neuquén. El móvil de 24/7 Canal de Noticias se instaló en la costa del barrio Costa Norte, debajo del puente nuevo, donde un prefecto fue visto recorriendo la orilla durante gran parte de la mañana.

Según pudo observar el canal, el operativo se desarrolló en condiciones de viento fuerte y bajo nivel de agua, en un sector conocido por sus profundos pozones y acceso limitado.

Protección Civil admitió que podría haber una búsqueda

Desde Protección Civil de Cipolletti reconocieron que “podrían estar buscando algo”, aunque no especificaron de qué se trata ni brindaron detalles sobre el origen del procedimiento.

Por su parte, Bomberos de Cipolletti y Neuquén negaron tener conocimiento de una búsqueda de persona o de que alguien haya caído o se haya arrojado al río.

Un rumor que no fue confirmado

Hasta el momento, no hay ningún testigo directo ni denuncia formal que justifique la presencia de Prefectura. Sin embargo, el rumor sobre una posible caída o desaparición en el sector de los puentes carretero y ferroviario fue suficiente para generar movimiento en la zona.

El prefecto que realizaba el rastrillaje explicó que se trataba de un relevamiento jurisdiccional de rutina, aunque la extensión del recorrido —desde Labraña hasta Costa Norte— despertó dudas sobre si la tarea respondía a un operativo preventivo o a una búsqueda concreta.

Expectativa por una confirmación oficial

Pasado el mediodía, la actividad continuaba en la costa, sin información oficial que aclare el motivo del procedimiento. Las autoridades municipales de Cipolletti y Neuquén aún no confirmaron ni descartaron que se trate de la búsqueda de una persona.

La expectativa se mantiene en el lugar mientras Prefectura sigue trabajando a orillas del río Neuquén.