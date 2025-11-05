Durante la mañana de este miércoles, la presencia de un prefecto de Prefectura Naval recorriendo la orilla del río Neuquén, entre los puentes carretero y ferroviario, generó expectativa y versiones cruzadas.

Vecinos y transeúntes comentaron que podría tratarse de una búsqueda de una persona caída al río, pero desde Bomberos de Cipolletti y Neuquén negaron haber sido convocados. Incluso Protección Civil admitió que “podrían estar buscando algo”, sin precisar qué.

Con el correr de las horas, el supuesto operativo de rescate tomó otro rumbo.

Policía halló una camioneta robada detrás del barrio Labraña

Mientras el rumor crecía, personal de la Comisaría Cuarta realizaba patrullajes preventivos por la zona de chacras de Cipolletti, detrás del barrio Labraña, cuando detectó una camioneta Volkswagen blanca en aparente estado de abandono.

Tras verificar su dominio, se confirmó que había sido sustraída ese mismo día en jurisdicción de la Comisaría 32. El vehículo estaba sin ocupantes, con las puertas semiabiertas, y no presentaba daños visibles.

Intervino Policía Científica y se restituyó el rodado

En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes. Luego, la Judicatura interviniente dispuso la entrega del rodado al damnificado una vez concluidas las diligencias.

Según fuentes policiales, el hallazgo no está vinculado al supuesto aviso que movilizó a Prefectura en el río, aunque ambos hechos ocurrieron en la misma franja horaria y sector geográfico.

Sin búsqueda confirmada, pero con un vehículo recuperado

Hasta el momento, no existe denuncia formal ni testigos que confirmen una caída al río. Prefectura explicó que su presencia respondía a un relevamiento jurisdiccional rutinario, aunque la extensión del recorrido —desde Labraña hasta Costa Norte— generó confusión entre los vecinos.

El hecho terminó con una camioneta robada recuperada y ninguna búsqueda activa en el río Neuquén.