Lunes 03 de Noviembre, Neuquén, Argentina
HALLAZGO SORPRESIVO

Una mujer policía salió a correr y encontró una moto escondida en las bardas de Centenario ¿es robada?

Estaba de franco, y entrenaba en la zona del Parque Industrial. La Honda XR 250 no figuraba en los registros, y se investiga su procedencia

Por Redacción

Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 13:06
La moto fue hallada oculta entre las bardas / Gentileza

Una mujer policía que salió a correr por la zona de bardas de Centenario se encontró con una moto escondida entre la vegetación. El hallazgo fue este  domingo al mediodía, en un sector despoblado próximo al Parque Industrial.

La mujer, que pertenece a la Comisaría N°52, notificó de inmediato a la unidad que tiene jurisdicción en el lugar. Minutos después un móvil de la Comisaría 5° llegó al sitio y verificó que se trataba de una Honda XR 250 de color blanco y rojo, que presentaba signos de abandono.

¿Moto robada?

Al consultar la numeración del rodado con el Centro de Análisis, se  constató que no estaba registrada en los sistemas oficiales. Por disposición policial, la moto fue trasladada a la unidad para avanzar con las pericias e intentar establecer si fue robada recientemente.

Los investigadores presumen que la moto se habría utilizado en hechos delictivos, y luego abandonada cuando los responsables buscaron escapar hacia los barrios que limitan con el ejido de Neuquén.

