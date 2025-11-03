Una mujer policía que salió a correr por la zona de bardas de Centenario se encontró con una moto escondida entre la vegetación. El hallazgo fue este domingo al mediodía, en un sector despoblado próximo al Parque Industrial.

La mujer, que pertenece a la Comisaría N°52, notificó de inmediato a la unidad que tiene jurisdicción en el lugar. Minutos después un móvil de la Comisaría 5° llegó al sitio y verificó que se trataba de una Honda XR 250 de color blanco y rojo, que presentaba signos de abandono.

¿Moto robada?

Al consultar la numeración del rodado con el Centro de Análisis, se constató que no estaba registrada en los sistemas oficiales. Por disposición policial, la moto fue trasladada a la unidad para avanzar con las pericias e intentar establecer si fue robada recientemente.

Los investigadores presumen que la moto se habría utilizado en hechos delictivos, y luego abandonada cuando los responsables buscaron escapar hacia los barrios que limitan con el ejido de Neuquén.