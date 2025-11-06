Una mujer fue rescatada tras permanecer cautiva durante dos semanas en una vivienda del barrio La Unión, en Ezeiza, donde fue víctima de secuestro, abuso sexual y explotación por parte de una banda de narcotraficantes.

La víctima fue obligada a fraccionar dosis de cocaína bajo amenazas de muerte. Un informe médico confirmó que sufrió abuso sexual durante su cautiverio.

El rescate se logró luego de que la mujer enviara un mensaje a su hermano con pistas sobre su ubicación, lo que permitió a las autoridades intervenir rápidamente.

La fiscal Lorena González ordenó un allanamiento en la casa donde la mujer estaba retenida. En el operativo fueron detenidos dos hombres, de 27 y 41 años, y se incautaron 4,2 gramos de cocaína, una balanza y varios teléfonos celulares. El lugar se encontraba en condiciones de abandono y mala higiene.

Uno de los detenidos cuenta con antecedentes penales, incluyendo una condena reciente por lesiones graves, amenazas y violencia de género.

La fiscal solicitó la prisión preventiva para ambos hombres y derivó la causa al fuero federal por la posible existencia de trata de personas en contexto de narcotráfico.

En las últimas horas, uno de los imputados fue formalmente acusado por trata de personas agravada por engaño, violencia, amenazas y aprovechamiento de un estado de vulnerabilidad, en concurso con abuso sexual con acceso carnal. El otro fue imputado por su participación en el secuestro, pero quedó desvinculado de los abusos sexuales.

Rescatan a mujer secuestrada y abusada en Ezeiza

El expediente quedó en manos del juez federal Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

En su resolución, Villena destacó la necesidad de implementar protocolos con perspectiva de género para asegurar una intervención judicial que proteja a las víctimas y evite su revictimización.