Personal policial del Destacamento Especial N°114 del barrio Manzanar de Cipolletti recuperaron una bicicleta de la Municipalidad de Neuquén, la cual había sido robada horas antes. El hallazgo se dio tras un aviso del Comando Radioeléctrico, que indicó la ubicación del rodado gracias al sistema de geolocalización con GPS incorporado.

A través de un operativo cerrojo, móviles policiales lograron interceptar la bicicleta en Pacheco y 1° de Mayo de Cipolletti. El rodado, de color rojo e identificado con la inscripción “Neuquén Capital #SIBICI N°25” era conducido por un menor de edad, quien fue demorado de manera preventiva y trasladado a la unidad para las actuaciones correspondientes.

La fiscalía de turno dispuso el secuestro del rodado y el inicio de las actuaciones por el delito de encubrimiento. También se dio intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y se notificó a los progenitores del menor.

Finalmente, personal de la Municipalidad de Neuquén se hizo presente para restituir la bicicleta sustraída y volver a ponerla en funcionamiento para el uso cotidiano de los vecinos.

El sistema SiBici Eléctricas fue recientemente relanzado por la Municipalidad con el objetivo de promover la movilidad sustentable y ofrecer una alternativa de transporte moderna, segura y accesible para los vecinos. Sin embargo, en otras ocasiones ya se han registrado robos y vandalismo a las mismas bicicletas.