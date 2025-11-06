¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 06 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Grave accidente

Plottier: un micro atropelló a un hombre de 70 años que esperaba el colectivo en una parada céntrica

El accidente ocurrió este mediodía cuando un colectivo de la empresa Pehuenche embistió a un hombre que aguardaba en la vereda. La víctima quedó inconsciente y fue asistida por vecinos hasta la llegada de la ambulancia.

Por Redacción

Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 13:53
La imagen muestra el lugar en el que se dio el impacto, que terminó dañando uno de los vidrios. El herido quedó tendido en la parada ubicada metros antes

Un hombre que esperaba un colectivo en una parada céntrica de Plottier fue atropellado por un micro de la firma Pehuenche SA, que impactó de lleno contra él.

El encontronazo lo dejó desmayado en la vereda, y los vecinos que circulaban por la zona corrieron a auxiliarlo, mientras se contactaban con una ambulancia para que recibiera ayuda. Uno de ellos grabó el episodio con su celular, y la escena se viralizó, debido a que subió la filmación a sus redes sociales.

Todo ocurrió poco antes de las 12. Por la violencia del impacto se aguardaba el traslado del herido, que finalmente, con una importante pérdida de sangre en su nariz y un traumatismo de cráneo, fue derivado al hospital local. Pese a la fuerte colisión, las heridas sufridas afortunadamente  no fueron de gravedad.

El atropellado fue identificado como Ricardo Palleres, de 70 años. Lo que no trascendió, sin embargo, es la versión que éste brindó sobre lo que ocasionó el accidente, que ocurrió en la zona de Santa Fe Sur.

 

