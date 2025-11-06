Un hombre que esperaba un colectivo en una parada céntrica de Plottier fue atropellado por un micro de la firma Pehuenche SA, que impactó de lleno contra él.

El encontronazo lo dejó desmayado en la vereda, y los vecinos que circulaban por la zona corrieron a auxiliarlo, mientras se contactaban con una ambulancia para que recibiera ayuda. Uno de ellos grabó el episodio con su celular, y la escena se viralizó, debido a que subió la filmación a sus redes sociales.

Todo ocurrió poco antes de las 12. Por la violencia del impacto se aguardaba el traslado del herido, que finalmente, con una importante pérdida de sangre en su nariz y un traumatismo de cráneo, fue derivado al hospital local. Pese a la fuerte colisión, las heridas sufridas afortunadamente no fueron de gravedad.

El atropellado fue identificado como Ricardo Palleres, de 70 años. Lo que no trascendió, sin embargo, es la versión que éste brindó sobre lo que ocasionó el accidente, que ocurrió en la zona de Santa Fe Sur.