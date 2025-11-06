La Selección Argentina jugará su último encuentro del 2025 y Lionel Scaloni hizo oficial la lista de convocados para el compromiso ante Angola. En una gira atípica con varios días de entrenamiento y tan sólo un sólo duelo, ante los africanos el 14 de noviembre próximo, la lista contiene ausencias como la de Dibu Martínez, al que se lo preservó consensuadamente para probar a otros arqueros, y algunas citaciones que resaltan como las de Joaquín Panichelli y Valentín Barco, de gran presente en Francia, Máximo Perrone y Gianluca Prestianni.

Entre los 24 futbolistas convocados que harán base en España para luego emprender viaje a tierras africanas está Lionel Messi, que volvió a ser citado y todo indica que jugará frente al conjunto angoleño. Por otro lado, horas antes de la confirmación de la nómina, Claudio Tapia, presidente de la AFA, anunció que junto al DT decidieron que ningún jugador del fútbol argentino sea citado para no perjudicar a los clubes, considerando que el fútbol argentino no se detendrá ese fin de semana. Es por esto que Leandro Paredes, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lautaro Rivero no están dentro de la nómina.

En un momento del año complejo, Argentina finalmente disputará un sólo duelo ante Angola debido a las diferentes dificultades para conseguir un segundo encuentro (estaba pautado jugar en India, pero FIFA prohibe que se juegue en dos continentes en una misma ventana). Es así que Scaloni decidió que ciertos jugadores que ya tienen boleto asegurado para el Mundial descansen (como Dibu y los del fútbol local).

A esto se les suma las lesiones de habituales integrantes de la lista o jugadores que el cuerpo técnico tenía en vista como Lisandro Martínez (está volviendo de una rotura de ligamentos), Exequiel Palacios, Leonardo Balerdi más los casos de Paulo Dybala o Ezequiel Fernández, que podrían haber sido convocados de no tener problemas físicos. El otro ausente es Franco Mastantuono, que arrastra una pubalgia y no fue considerado.

Las primeras veces y los que vuelven

Esta convocatoria será la primera en las carreras de Prestianni, que fue uno de los destacados en el Mundial Sub-20 donde Argentina llegó a la final, y Panichelli, actual goleador de la Ligue 1 y de gran presente en el Racing de Estrasburgo. Por otro lado, Barco, compañero del cordobés, retorna tras una larga ausencia mientras que otro, Perrone (convocado previamente en marzo de este año) y Juan Foyth, otro que suele estar pero se había perdido la citación anterior.