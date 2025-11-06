El próximo domingo 9 de noviembre, el reconocido cantante Agustín Manzur estará presente en Mood Live, ofreciendo un espectáculo único bajo el nombre de su show “Vulgarmente”. A partir de las 21, el público podrá disfrutar de una noche cargada de música en vivo, autenticidad y una propuesta que promete capturar la esencia del artista. Con un estilo que combina fuerza, emoción y cercanía, Manzur promete una experiencia inolvidable para los asistentes.

El espectáculo se distingue por su carácter íntimo y enérgico, donde el artista no solo interpretará sus canciones más populares, sino que también brindará una propuesta única que invita al público a conectarse de manera profunda con su música. Este show será la oportunidad ideal para ver a Agustín Manzur en un formato más cercano, donde cada acorde y letra cobran vida frente a los fanáticos.

El evento tendrá lugar en Mood Live, un espacio reconocido por su ambiente exclusivo y la calidad de sus eventos. La noche no solo contará con el show de Manzur, sino también con música en vivo, cocktails de autor y una variada oferta gastronómica, convirtiéndolo en un plan completo para aquellos que buscan disfrutar de una salida diferente.

Las entradas para el show ya están disponibles, con un derecho a show de $10.000. Para asegurar tu lugar en este evento exclusivo, se recomienda realizar la reserva llamando al 299-613-6663. Sin duda, una noche que no te podés perder si eres fanático de la buena música y las experiencias en vivo.