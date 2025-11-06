Este jueves 6 de noviembre, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos actualizó que, a los 12 focos de incendio registrados ayer en la zona cordillerana se sumaron hoy dos nuevos focos en la zona de Pilo Lil (donde trabajan brigadistas provinciales con apoyo de personal de Corfone) y en Mamuil Malal. Los mismos se originaron por descargas eléctricas.

Durante la mañana, un helicóptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego aterrizó en Aluminé para realizar tareas de coordinación y traslado de brigadistas, aunque la neblina en el área complicó las operaciones aéreas.

Por otro lado, en San Martín de los Andes, las condiciones climáticas actuales también dificultan el despliegue de los medios aéreos previstos. Adelantaron que a primera hora de la tarde, el helicóptero provincial comenzaba con el monitoreo y, en caso de que sea necesario, harán el traslado de personal en las zonas de Junín de los Andes, Aluminé, Villa Pehuenia y Moquehue.

Las tareas de monitoreo, planificación y asistencia se realizan desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), coordinado por la secretaria de Emergencias Luciana Ortiz Luna, en la ciudad de Neuquén.

Alerta Climática

Además para este jueves se mantiene vigente la alerta por tormentas con actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento que pueden superar los 60 km/h, ocasional caída de granizo y precipitaciones intensas en cortos períodos. La situación y el clima se está monitoreando.

Las zonas más afectadas por la alerta serán el centro de la provincia (Loncopué, Chorriaca y Bajada del Agrio) y el corredor petrolero cercano a Añelo y Rincón de los Sauces. Se prevén acumulados de lluvia entre 10 y 40 milímetros, con la posibilidad de valores superiores.

Esta situación puede variar a lo largo de la jornada, por lo que el equipo técnico se encuentra pendiente de la evolución meteorológica y en comunicación permanente con los municipios y organismos locales para ajustar los operativos si fuera necesario.

Se recomienda a quienes circulen por la Ruta Nacional 237, entre la zona de la Confluencia y Piedra del Águila, hacerlo con máxima precaución debido a la presencia de calzada mojada y sectores con lluvia intensa. Ante la detección de humo o fuego, comunicarse de inmediato al 100 (Bomberos), 101 (Policía), 103 (Defensa Civil), 107 (Emergencias de Salud) o al número local más próximo.