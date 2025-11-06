Ni los estudios jurídicos quedaron afuera del último escándalo mediático. Cinthia Fernández volvió a estar en el centro de la tormenta luego de ser acusada de promocionar un servicio legal sin tener título de abogada. Fiel a su estilo combativo, la mediática no solo se defendió con fuerza, sino que también anunció acciones legales contra Yanina Latorre, a quien responsabilizó por difundir mentiras sobre ella.

Todo comenzó con un video que Cinthia Fernández publicó en sus redes promocionando un estudio jurídico. La grabación generó polémica inmediata y acusaciones de “ejercicio ilegal de la profesión”. Molesta, decidió aclarar la situación en una entrevista con Puro Show (El Trece), donde explicó: “No soy abogada, lo aclaré. Lo que pasa es que no conviene poner esa parte del video previa a mi publicación, donde dije que voy a hacer tareas administrativas. Además, todo el mundo me conoce y lo mío es la comunicación”, dijo visiblemente irritada con Yanina Latorre.

En la misma línea, la modelo señaló que trabaja junto a un equipo de profesionales matriculadas, pero eso no la convierte en abogada: “Mi grupo de trabajo es un grupo de abogadas, y digo ‘mi grupo’ porque lo siento pertenencia como todo el mundo, y eso no significa que ejerzo. Van a tener que demostrar. Voy a emitir una denuncia porque me están difamando. Van a tener que demostrar dónde firmé papeles como abogada”, disparó con furia.

Lejos de recular, redobló la apuesta y aseguró que seguirá generando contenido sobre temas legales en sus redes. “Voy a seguir haciendo estos videos, así que gracias: sigan difundiendo porque me hacen un favor”, lanzó con ironía, desafiando a quienes la cuestionaron.

Fue entonces cuando apuntó directamente contra Yanina Latorre, una de las primeras en criticarla. “También voy a accionar contra Yanina Latorre, porque me está difamando, dijo mentiras. Yo no me presenté como abogada, lo aclaré. Es un problema suyo si decidió escuchar y quería minutos de cámara, ella y todos los abogados que están ahí. Que se jodan, a mí no me van a difamar”, sentenció sin filtros.

Cinthia también cuestionó a los profesionales del ámbito jurídico que la descalificaron en los medios. “Además, me tildaron de carancho, eso es ver a una abogada que se re contra produce para decir burradas, que esos sí son abogados. El código de ética lo rompen todos”, aseguró indignada.

Hacia el final, la mediática se refirió a su relación con el abogado Roberto Castillo, aclarando que su proyecto profesional no está vinculado a él. “A mí nadie me consultó si este proyecto lo hacía con Roberto. Garpó decir que le iban a sacar la matrícula a él. ¿Alguien me llamó para preguntarme si lo hacía con Roberto Castillo? Además de ser mi pareja, es la persona que me impulsa a mejorar y estudiar. Tengo fotos con él porque es mi pareja. De hecho, Roberto es un abogado penalista, no hace tránsito”, explicó, buscando cerrar el tema.